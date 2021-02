ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے بھارت کے اوچھے ہتھکنڈے ، نئے سٹیڈیم کی پچ پرانی ، پانچ دن کا میچ ڈیڑھ دن میں مکمل ہوگیا

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے انڈیا کے اوچھے ہتھکنڈے، نئے سٹیڈٖیم میں پرانی پچ پر ہی ٹیسٹ میچ کروادیا،پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ڈیڑھ دن میں مکمل ہوگیا۔

تیسرے ٹیسٹ میں بھارت نے دوسرے دن انگلینڈ کو 10 وکٹوں سے شکست دیکر ٹیسٹ سیریز میں دو ایک کی برتری حاصل کرلی ہے۔احمد آباد کے نئے سٹیڈیم میں گزشتہ روز ٹیسٹ میچ شروع ہوا تھا،تاہم پچ کی بری صورتحال کے باعث بلے باز اس پر زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔نئے سٹیڈیم میں بھارت کی جانب سے پچ پرانی ہی استعمال کی گئی۔انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 112 اور دوسری اننگز میں 81 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی جبکہ بھارت نے پہلی اننگز میں 145 اور دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے ٹارگٹ پورا کرلیا۔

ٹیسٹ میچ میں مجموعی طورپر گرنے والی 30 وکٹوں میں سے 28 وکٹیں سپنرز نے حاصل کیں۔بھارت کی جانب سے حاصل کی گئی 20 وکٹوں میں سے 19 وکٹیں سپن باؤلرز نے حاصل کیں۔

انگلش کپتان جوئے روٹ نےپچ پر دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اس پچ پر پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں اس سے آپ پچ کی صورتحال کا اندازہ لگاسکتے ہیں۔

"It sums the wicket up if I'm getting five wickets on there." - Joe Roothttps://t.co/wHMAQ9U2Fm #INDvENG pic.twitter.com/h3gti0qTzh