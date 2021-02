احمد آباد ٹیسٹ  میں نئے سٹیڈیم کی پرانی پچ پر  سابق بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ نے بھی سوالات اٹھادئیے

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق بھارتی آل راؤنڈر یووراج سنگھ نے احمد آباد ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والی پچ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ٹیسٹ میچ کا دو دن میں ختم ہونا اچھا ہے کہ نہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے یووراج سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر انیل کمبلے اور ہربھجن سنگھ ایسی پچز پر باؤلنگ کرتے تو وہ ہزار اور آٹھ سو وکٹیں لے لیتے۔ تاہم پٹیل،ایشون اور ایشانت کو مبارک ہو۔

واضح رہے کہ احمد آباد ٹیسٹ میچ کی پچ پر کرکٹ ماہرین اور شائقین کی جانب سے خوب تنقید کی جارہی ہے ،شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ بھارت نے ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے غیر معیاری پچ تیار کی ہے۔

finished in 2 days Not sure if that’s good for test cricket !If @anilkumble1074 and @harbhajan_singh bowled on these kind of wickets they would be sitting on a thousand and 800 ?????However congratulations to ???????? @akshar2026 what a spell! congratulations @ashwinravi99 @ImIshant ????