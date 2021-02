گگلی کے بعد کرس گیل کا ’شلوار‘ چیلنج، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، دیکھ کر آپ کی ہنسی بھی نہ رکے گگلی کے بعد کرس گیل کا ’شلوار‘ چیلنج، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، دیکھ کر ...

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے کھلاڑی کرس گیل کے شلوار چیلنج کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انکو شلوار میں ازار بند ڈالتے دیکھا جاسکتا ہے۔

پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل ) کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کرس گیل کو شلواز میں ازار بند ڈالنے کا چینلج دیا گیا ہے جس کو وہ تقریبا دو منٹ میں پورا کرتے ہیں،جس کے بعد وہ شلوار پہن کر ڈانس کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل کرس گیل کی پی ایس ایل کے دوران گگلی ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ،جس کے بعد لاہور قلندر کے راشد خان

اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے حسن علی نے بھی گگلی ڈانس کیا تھا۔