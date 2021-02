ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کا نام گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ،  حماد اظہر بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز حماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان فنانشل ایکشن ٹاسک فورس(ایف اے ٹی ایف )کے دئیے گئے ایکشن پلان پر 90 فیصد عمل درآمد کرچکا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے حماد اظہر کاکہنا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کی 27 شرائط میں سے 24 شرائط پر بڑے پیمانے پر عمل درآمد ہوچکا ہے، دیگر تین پوائنٹس پر جزوی عمل درآمد ہوا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے بھی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت زیادہ جامع پلان دیا گیا ہے۔

انہوں نے ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر عمل درآمد کے حوالے سے تمام صوبوں اور محکموں کی کوششوں کو بھی سراہا۔حماد اظہر کا کہنا تھا کہ وہ کل (جمعہ کو) ساڑھے گیارہ بجے اس حوالے سے اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے۔

Pakistan remains committed to complying with both FATF evaluation processes and I would like to commend the hard work done by dedicated teams in multiple govt depts at Federal & provincial tiers.

I will be holding a press briefing at 11.30 Am on this issue tomorrow InshAllah.