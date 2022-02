انفینکس نے جدید ڈیزائن کے ساتھ سمارٹ فون لانچ کردیا انفینکس نے جدید ڈیزائن کے ساتھ سمارٹ فون لانچ کردیا

کراچی(پ ر)Infinixنے اپنا پہلا پریمیئر 5G اسمارٹ فون، ZERO 5G لانچ کیا، جو 5G کے فوائد فراہم کرتا ہے - جیسے کہ تیز رفتار، بغیر کسی رکاوٹ، تیز ڈاؤن لوڈز اور پہلے سے زیادہ قابل رسائی کوریج۔ سمارٹ فون کو اعلی کارکردگی والے گیمنگ کے لیے 6nm MediaTek کے Dimensity 900 ماسٹر پروسیسر کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، اس کوخوبصورت بنانے کے لیے ایکuni-curve ڈیزائن، دور کی چیزوں کےcrisp کلوز اپس کے لیے 30x الٹرا زوم کے ساتھ 48MP AI ٹرپل کیمرہ، تیز سپیڈ کی لئے 120Hz ریفریش ریٹ اور 240Hz ٹچ سیمپل ریٹ کے ساتھ 6.78'' FHD+ الٹرا اسموتھ ڈسپلے اور 5000mAh 33W کوئیک چارج ٹیکنالوجی کے ساتھ صارفین کو ان کے پورے دن کے لئے شاندار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ Infinix Mobility کے ڈپٹی پروڈکٹ ڈائریکٹر، Charles Dingنے کہا، '' Infinix آج کے دور میں تیزی سے بڑھتے ہوئی موبائل مارکیٹ میں ایک مضبوط راستہ طے کر رہا ہے۔Infinixجدیداوراعلیٰ کارکردگی والی 5G ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔

جو کہ نئے ZERO 5G اسمارٹ فون کے ذریعے صارفین کے لیے زیادہ قابل حصول ہے.۔ کمپنی صارفین کوخوبصورت ڈیزائن اور بہترین کارکردگی کا حامل اسمارٹ فون فراہم کرتی ہے جس میں ہر وہ ٹیکنالوجی کا فیچر شامل ہے جس کو وہ 5G ڈیوائس میں تلاش کر رہے ہیں۔"Infinixسپر فاسٹ کنیکٹیویٹی 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ صارف کے تجربے کو بہتر بنا رہا ہے جو کہ گیمنگ اور ویڈیو اسٹریمنگ جیسی بینڈوتھ ہیوی ایپس کو بہتر طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ موبائل گیمنگ اور اسٹریمنگ کے لیے اپنے اسمارٹ فونز استعمال کرنے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ، 5G کنیکٹیویٹی اسمارٹ فون ڈیوائسز کے لیے ایک اہم خصوصیت بن گئی ہے۔ ZERO 5G Infinix کا Clever 5G موڈ صارف کی بینڈوتھ کے مطابق لنک 4G اور 5G کے درمیان خود بخود بدل جاتا ہے، جو ڈاؤن لوڈ اور گیمنگ کی رفتار کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے اوربیٹری کی کھپت کو کم کر سکتا ہے۔اس سمار ٹ فون میں چپ سیٹ ایک اوکٹا کور سنٹرل پروسیسنگ یونٹ (سی پی یو) سے لیس ہے جس میں دو آرم کورٹیکس-اے 78 پروسیسر ہیں جن کی گھڑی کی رفتار 2.4 گیگا ہرٹز تک ہے اور چھ آرم کورٹیکس- اے 55 کور 2GHz تک کام کرتے ہیں جو کہ اسنیپیئر کے لیے غیر معمولی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔اس موبائل میں گیمرز کے لیے طاقت ور بیٹری بھی فراہم کی گئی ہے۔ZERO 5G اسمارٹ فون گیمرز کے لیےWi-Fi 6 اور 2x2 MIMO ٹیکنالوجی کے ساتھ اور بھی تیز اور زیادہ قابل اعتماد کنیکٹیویٹی فراہم کرتا ہے جو تقریباً 1.2Gbps کنیکٹیویٹی کی رفتار پیش کرتا ہے۔ Infinix ڈوئل 5G SIM ٹیکنالوجی کے ساتھ ZERO 5G کے کنیکٹیویٹی سلوشنز کو مزید آگے لے جاتا ہے، جو اسمارٹ فون کو دو الگ الگ 5G سمز سے منسلک کرنے کے قابل بناتا ہے، ذہانت سے تیز ترین نیٹ ورک پر سوئچ کر کے اور ضرورت کے مطابق دونوں کنکشنز سے بغیر کسی رکاوٹ کے انٹرنیٹ تک رسائی کو فعال کرتا ہے۔ZERO 5G کے منفرد ڈیزائن کا حامل اسمارٹ فون ہے جس میں ایک 48MP مین کیمرہ ہے جس میں 30x الٹرا زوم ہے جس میں 13MP پورٹریٹ کیمرہ اور 2MP ورچوئل کیمرہ شامل ہے۔ 30X 48MP زوم کیمرہ صارفین کو بہت فاصلے سے شاندار طور پر اعلیٰ معیار کی تصویر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ صارفین حیرت انگیز ویڈیو کیپچرز کے لیے 960 فریم فی سیکنڈ (fps) سلو موشن صلاحیتوں کے ساتھ ایسے لمحات کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ عام طور پر نہیں دیکھ سکتی۔