یوکرین نے رو س کے 2 فوجی پکڑ لیے ، تصاویر جاری

کیف (ویب ڈیسک) یوکرین نے روس کے2 فوجیوں کوگرفتارکرلیا ہے اور بعد میں ان کی تصاویر بھی جاری کردیں۔

بھارت کے " زی نیوز" کے مطابق فوجی پکڑنے کی خبر یوکرینی آرمی نے دی ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے جنرل سٹاف آف آرمڈ فورسزنے اپنے ٹوئٹراکاؤنٹ پر2 گرفتارروسی فوجیوں کی تصاویرشئیرکردیں۔ روسی فوجیوں کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm