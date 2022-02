جنگیں ناقابلِ تلافی اور ناقابلِ تصور نقصان کا باعث بنتی ہیں، روس اور یوکرین کے معاملے پر ملالہ یوسفزئی کا موقف بھی آگیا

لندن ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ روس یوکرین پر حملے فوری بند کرے۔

ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں ملالہ نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے جنگیں ناقابلِ تلافی اور ناقابلِ تصور نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ لوگوں کو کسی بھی چیز سے زیادہ امن، استحکام اور وقار کی ضرورت ہے۔

History tells us that wars cause irreversible and unimaginable loss. Civilians are killed; homes, schools and places of worship destroyed. People need peace, stability and dignity more than anything else. Russia must stop the attack on Ukraine immediately.