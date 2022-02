کورونا اور بیروت دھماکوں کی طرح کارٹون سیریز ’’سمپسنز‘‘ میں یوکرین پر حملے کی پیشگوئی بھی کر دی گئی تھی، ٹوئٹر پر کلپ وائرل

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن )مستقبل کے واقعات دکھانے کے حوالے سے مشہور کارٹون سیریز ’’سمپسنز‘‘ نے روس اور یوکرین جنگ کی پیشگوئی دہائیاں قبل ہی کردی تھی، یوکرین کے دارالحکومت سمیت دیگر شہروں پر روسی حملوں کے واقعات کے بعد ٹوئٹر پر 1998 میں ’’سمپسنز‘‘ کی نشر کی گئی قسط کا ایک کِلپ بھی وائرل ہوچکا ہے سمپسنز کے کِلپ میں 1998 میں سوویت یونین کی واپسی اور نئی سرد جنگ چِھڑنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔یہ کِلپ 29 مارچ 1998 کو نشر کیا گیا تھا، قسط کا نام ’’سمپسنز ٹائیڈ‘‘ ہے۔

کِلپ میں دکھایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ سوویت یونین کا انہدام امریکا کو دھوکا دینے کی محض ایک چال تھی۔30 سیکنڈ کے کلپ میں، صدر ولادیمیر لینن کو زومبی کی طرح شیشے کے تابوت کو توڑتے ہوئے اور دنیا سے سرمایہ داری کا صفایا کرنے کا عہد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

The simpsons predicted the current crisis of Putin, Russia, Ukraine and Donetsk and Luhanks xddddddd pic.twitter.com/kDEEE5nFaW