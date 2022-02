یوکرین نے ٹوئٹر سے روس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن)یوکرینی حکومت نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر سے روس پر پابندی کا مطالبہ کردیا۔

یوکرین کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ آئیے مل کر ٹوئٹر سے مطالبہ کریں کہ روس پر پابندی لگائی جائے، مغربی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر روس جیسے جارحیت پسند ملک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔یوکرین حکومت کے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ٹوئٹر کو ٹیگ کرتے بیان میں کہا گیا کہ یوکرین کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہوئے روس کو ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ۔

hey people, let’s demand @Twitter to remove @Russia from here

no place for an aggressor like Russia on Western social media platforms

they should not be allowed to use these platforms to promote their image while brutally killing the Ukrainian people @TwitterSupport