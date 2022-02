" آپ کے شفقت بھرے الفاظ کا شکریہ ‘ روینہ ٹنڈن کا مودی کے خط پر جواب

ممبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نےفلمساز روی ٹنڈن کے انتقال پر انکی بیٹی روینہ ٹندن کو تعزیتی خط لکھا ۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ"روی ٹنڈن کی موت سے بہت دکھ ہوا ہے اور وہ روینہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں صبر کر سکیں"۔

Today being Papa’s terhvin” the 13 day,they say,this is the day when the soul finally leaves all attachments and rests in his heavenly abode.I thank all of you for the outpouring of love for him and support for us.A gentleman director.He was and is,truly Loved. pic.twitter.com/rub5FpfUnH