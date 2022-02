بین الاقوامی تعطیلات بین الاقوامی تعطیلات

تحریر:سیدہ رباب فاطمہ

کون ان مواقع کو پسند نہیں کرتا جب آپ کو مفت ڈے اسکول ملتا ہے خبریں دیکھیں یا کسی مہذب فلم میں حصہ لیں؟ متبادل کے طور پر، ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ اور سوچیں جو سخت محنت کرتے ہیں یا ان تعلقات کے بارے میں، جو آپ کے لیے واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ شاید آپ سڑک پر کچرا پھینکنے کے بارے میں دو بار سوچیں اور اپنے ملک کے بارے میں تھوڑا سا چھوڑ دیں۔ تاہم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ہر کسی کو چھٹیاں پسند ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو ہماری معمول کی ذہنیت کے بغیر چیزوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھٹیاں صرف سنجیدہ موضوعات کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تفریح ​​کے مقصد سے بہت سی چھٹیاں تخلیق کی جاتی ہیں۔ شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہوا ہو لیکن بہت سی چھٹیاں ایسی ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو آج میں ان چھٹیوں میں سے چند ایک کی فہرست دوں گا، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو روشناس کر سکیں، تحفے کے تفریحی خیالات لے کر آئیں اور صرف ایک ایسے دن سے لطف اندوز ہو سکیں جسے آپ [پہلے عام خیال کرتے تھے۔

قومی وائنرز ڈے، 26 دسمبر۔

ہر کوئی کسی چیز کے بارے میں دباؤ چھوڑنا پسند کرتا ہے، جو اس شخص کو پریشان کر رہا ہے، پھر بھی کیا یہ واقعی کسی عوامی موقع کو جائز قرار دیتا ہے؟ ریو کیون زیبورنی نے 1966 میں نیشنل وائنرز ڈے کے قیام کے وقت یہی سوچا ہوگا۔ زیبورنی یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کرسمس کے بارے میں بڑبڑاتے ہوئے سال کا سب سے شاندار وقت گزارنا ہر اس چیز کے خلاف ہے جس کا سیزن ہے۔

نیشنل وائنرز ڈے پر کرنے والی کچھ سرگرمیوں میں ایسی چیزوں کے بارے میں رونا شامل ہے جو آپ کو دوسروں کو روتے ہوئے دیکھ کر مایوس کرتی ہیں اور آپ کے مکمل ہوجانے کے بعد جلدی سے شکر گزار بننے کے لیے رونا رونا شامل ہے۔

قومی ببل ریپ تعریفی دن 25

جنوری

کس کو بلبلا لپیٹنا پسند نہیں ہے؟ چاہے آپ اسے پاپ کرتے وقت آواز اور اطمینان کے احساس سے لطف اندوز ہوں یا اس سہولت کی تعریف کریں جو حرکت کے دوران فراہم کرتی ہے، ببل وارپ میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ببل ریپ کو اصل میں بناوٹ والے وال پیپر کے طور پر تخلیق کیا گیا تھا جب یہ گرین ہاؤس، موصلیت کے طور پر وال پیپر کے طور پر ناکام ہو گیا تھا۔ آخر کار اسے پیکیجنگ میٹریل کے طور پر اپنی حقیقی کالنگ مل گئی۔ چھٹی اس وقت پیدا ہوئی جب ریڈیو اسٹیشن نے اپنے مائیکروفون کو آن ایئر کیا اور سننے والے اسے پسند کرتے ہیں۔

اس دن انجام دینے کے لیے کچھ سرگرمیاں یہ ہیں کہ آپ چالاک ہو سکتے ہیں اور ببل وارپ کے ساتھ کپڑوں جیسی چیز بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھنے کے لیے ببل ریپ پاپنگ مقابلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی انگلیاں سب سے زیادہ ہیں یا آپ ایک سنکی پارٹی پھینک سکتے ہیں جس میں ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بلبلا ایک لپیٹ.

قومی سپر ہیرو ڈے 28 اپریل

چمتکار کے پرستار آج اس دن جب آپ اپنے سپر ہیرو کے علم کو بغیر کسی خوف کے دکھا سکتے ہیں۔ نیز، یہ چھٹی حقیقی زندگی کے سپر ہیروز کے ساتھ ساتھ راشد مناس شہید NH یا اعتزاز حسن بنگش کے لیے بھی منائیں۔ یہ ان لوگوں کا دن ہے جنہوں نے اپنی زندگی غلط کام کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو کر گزاری ہے، جو انصاف کو گلے لگاتے ہیں اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مارول نے 1995 میں نیشنل سپر ہیرو ڈے بنایا تاکہ ہر ایک کو اپنے پسندیدہ ہیروز کو منانے کا موقع ملے اور ان لوگوں کو عزت دی جائے جو ہمیں عظیم کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

نیشنل سپر ہیرو ڈے منانے کے لیے آپ اپنے پسندیدہ سپر ہیرو کے طور پر کھیل سکتے ہیں تمام سپر ہیروز کی فلمیں دیکھیں اور دوسروں کو اپنے حقیقی زندگی کے ہیروز اور ان کے کاموں کے بارے میں بتائیں۔

19 ستمبر کو سمندری ڈاکو کی طرح بین الاقوامی گفتگو

سمندری ڈاکو کی طرح بات کرنا ہماری معمول کی زندگی سے باہر نکلنے اور ایک ایسے دور کا جشن منانے کا دن ہے جہاں قزاق ہمارے سمندروں میں گھومتے تھے۔ کیریبین کے بحری قزاقوں سے لے کر "ٹریزرز آئی لینڈ" تک ہماری تفریح ​​میں بحری قزاق ایک اہم مقام رہے ہیں (اس ناول نے جدید دور کے بحری قزاقوں کے دقیانوسی تصورات کو نافذ کیا ہے جیسے طوطے، دفن خزانے اور نشان زد نقشے (. قزاقوں کی زیادہ تر مہم جوئی بحری قزاقی کے سنہری دور میں ہوتی ہے 1650 - 1680، جب دنیا بھر میں سمندری تجارت اور سفر ہر وقت بلند ترین سطح پر تھا۔ عام خیال کے برعکس، تمام قزاق مرد نہیں تھے، بہت سی کامیاب خواتین قزاقیں بھی تھیں، اور ایک قابل ذکر خاتون کپتان چنگ چِس تھی، جس نے بحری قزاقوں کی کمانڈ کی۔ 1800 جہازوں اور 40000 سے 80000 آدمیوں کا بیڑا۔

1995 میں اوریگون سے ایک سمندری ڈاکو دن کی طرح بات کریں، جب دو دوستوں نے مذاق میں اسے کھیلتے ہوئے بنایا تھا۔ انہوں نے اپنا خیال شیئر کیا اور اسے سالانہ مذاق کے طور پر لطف اندوز کیا۔ پھر 2002 میں انہوں نے ایک مزاحیہ کالم نگار ڈیو باؤری سے کہا کہ وہ قزاقوں کے دن کی طرح گفتگو کے بارے میں بات کریں۔ ڈیو خوش ہوا اور اس نے اتفاق کیا، جلد ہی ملک بھر میں خواہش مند دن کے طور پر بات کریں۔ لہٰذا اگرچہ سمندری ڈاکو کی زبان Disney کی 1950 کی فلم Treasures Island سے منسوب ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم اپنے ماضی کے بارے میں جان کر اور قزاقوں کی تھیم والی پارٹیوں کو پھینک کر اس دن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

8 دسمبر کو ٹائم ٹریولر ڈے ہونے کا بہانہ کریں۔

کیا آپ نے کبھی وقت پر واپس سفر کرنا چاہا؟ اپنی آنکھوں سے تاریخی لمحات کا مشاہدہ کرنا؟ روم کی گلیوں میں ٹہلنا یا زمین پر قدم رکھنے والی پہلی مچھلی کو دیکھنا۔ کیا آپ مستقبل کا سفر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ 8 دسمبر کو آپ کا وقت بہت اچھا گزر جانے کے بعد سائنس نے کیا کمال کیا ہوگا، آپ یہ سب چیزیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں (یا کم از کم دکھاوا کر سکتے ہیں)۔

وقت کے سفر نے سائنس فائی مصنفین، ہدایت کاروں اور شائقین کے ذہنوں کو عمروں سے موہ لیا ہے۔ وقت کے سفر کا سب سے قدیم ذکر قدیم ہندوستانی تحریروں میں ملتا ہے، جس میں لوگ سوتے تھے یا اپنے خداؤں کی زیارت کرتے تھے اور جب وہ اپنے ہوش میں آتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ گئے تھے۔ وقت کے ساتھ آگے اور پیچھے جانے کے خیال کو Hg Wells کے ناول "The Time machine" کے ذریعے مقبولیت حاصل ہوئی "متعدد فلمیں اور ٹی وی شوز جیسے "Back to the Future" اور Doctor who"، بھی وقت کے سفر کے گرد گھومتے رہے یہاں تک کہ یہ سائنس کا پسندیدہ بن گیا۔ فائی کے پرستار کوآلا والپ آن ہونٹ کمیونٹی نے 2007 میں ٹائم ٹریولر ڈے بنایا۔

اگرچہ ہم وقت کے ساتھ سفر کرنا چاہیں گے، لیکن یہاں کچھ اور چیزیں ہیں جو ایک ٹریولرز ڈے ہونے کے بہانے کرنے ہیں۔ آپ اپنے پسندیدہ تاریخی شخص کے طور پر تیار ہوسکتے ہیں، اپنے خوابوں کی ٹائم مشین کو ڈیزائن کرسکتے ہیں یا صرف فلمیں دیکھ سکتے ہیں اور وقت کے مسافروں کے بارے میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم ٹریولر ڈے ہونے کے بہانے سے لطف اندوز ہونے کے لئے بہت کچھ ہے۔

قومی عجیب و غریب لمحات کا دن 18 مارچ۔

کیا آپ کے پاس کبھی ان لمحات میں سے ایک لمحہ آیا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ وقت کو پلٹ کر ان کو کالعدم کر سکتے؟ چاہے یہ کچھ آپ نے کہا ہو (جیسے اپنی ٹیچر کو ماں کو بلانا) یا کچھ آپ نے کیا (جیسے اپنے والدین کے مہمان کے سامنے ٹرپ کرنا)، ہم سب نے ایسے لمحات گزارے ہیں جہاں ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ہم عجیب ہنستے ہیں۔ تو ان تمام دنوں سے لطف اندوز ہوں۔

نوٹ:یہ بلاگر کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔