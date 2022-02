"میری ماں کو کرکٹ کی اے بی سی بھی نہیں پتا لیکن دعا دیتی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو شاہد آفریدی جیسا بنائے" شاہنواز دھانی کے بھائی کا دلچسپ انکشاف

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملتان سلطانز میں شامل نوجوان فاسٹ باؤلر شاہنواز دھانی کے بھائی مخمور علی دھانی کا کہنا ہےکہ ان کی والدہ بھائی کو شاہد آفریدی کی طرح کامیاب ہونے کی دعا دیتی ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مخمور دھانی نے کہا کہ ان کی والدہ کو کرکٹ کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ شاہنواز کیا کرتا ہے تو ان کا جواب ہوگا " میرا بیٹا آفریدی کی طرح کرکٹ کھیلتا ہے۔"

مخمور کے مطابق ان کی والدہ ہمیشہ شاہنواز کیلئے دعا کرتی ہیں " اللہ تمہیں آفریدی کی طرح کامیاب کرے" کیونکہ انہیں کرکٹ میں صرف شاہد آفریدی کا ہی پتا ہے۔

