"روس کے 2800 فوجی ہلاک، 80 ٹینک، 516 گاڑیاں تباہ کردیں" یوکرین کا دعویٰ

کیف (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دو روزہ جنگ کے دوران روس کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔

کیف پوسٹ کے مطابق یوکرین کی نائب وزیر دفاع حنا ملیار نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز کے حملے کے بعد سے اب تک یوکرین نے روس کے 2800 فوجی ہلاک کیے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے 80 ٹینک، 10 لڑاکا طیارے ، سات ہیلی کاپٹر اور 516 فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔

الجزیرہ ٹی وی کے مطابق حنا ملیار نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اعداد و شمار مقامی وقت کے مطابق سہ پہر تین بجے تک کے ہیں تاہم ان پر ماسکو نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ وہ آزاد ذرائع سے ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کرسکے۔

دوسری جانب روسی فوج کا راستہ روکنے کیلئے یوکرینی فوج کی جانب سے مختلف شہروں میں رابطہ پل بھی تباہ کیے جا رہے ہیں۔

Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Malyar:

Russian forces had suffered the following losses:

Tanks – up to 80

Aircraft – 10

Helicopters – 7

Personnel – 2,800

Armored combat vehicles of different types – 516