"جس گیٹ پر پرویزخٹک انتظار کرتے رہے وہ خارجی تھا" تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا

پشاور (ویب ڈیسک) پشاور میں تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک نے سوشل میڈیا صارفین کو طنز و مزاح کے لیے دلچسپ موضوع دے دیا۔سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے اقدام کو کسی نے جیل بھرو تحریک کی بجائے جیل سے بھاگو تحریک قرار دیا تو کہیں سابق گورنر شاہ فرمان کی پولیس افسر کے ساتھ تصویر پر تبصرہ کیا کہ ’میری طبیعت خراب ہے مجھے گرفتار نہ کرو‘۔

روزنامہ جنگ کے مطابق خیبرپختونخوا کے سابق گورنر شاہ فرمان اور سابق وزیراعلیٰ پرویز خٹک سمیت سابق اراکین صوبائی اسمبلی اور یہاں تک کے کارکنان بھی سوشل میڈیا پر میمرز کا نشانہ بن گئے۔

شاہ فرمان کے گنے کا رس پینے کی ویڈیو پر اے این پی کی سابق خاتون ایم پی اے شگفتہ ملک نے طنز کیا کہ ’دھوپ میں جوس پینے کا اپنا مزہ ہے اور اوپر سے جیل جانے کا خطرہ ہو تو پھر اللّٰہ خیر کرے‘۔

سابق وزیراعلیٰ پرویز خٹک بھی سوشل میڈیا صارفین سے بچ نہ سکےجو وائرل ویڈیو میں جیل کے گیٹ کے پاس بیٹھے بار بار گیٹ کھولنے کی تکرار کرتے رہے جس پر ایک صارف نے لکھا کہ یہ تو داخلی نہیں، خارجی گیٹ ہے۔

سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کارکنان اور سابق ایم پی ایز بھی میمرز کے نشانے پر رہے۔

صارفین نے طنز کیا کہ تصاویر کھنچوانے کے شوقین پولیس وین میں تصویریں بنا کر رفو چکر ہوگئے۔

This is how PTI workers are doing!

Such a Shameful act!#جیل_بھرو_تحریک_ایک_ڈرامہ pic.twitter.com/bGcIden7JP