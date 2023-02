چین کے بینک سے 70 کروڑ ڈالرز سٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول، اسحاق ڈار نے تصدیق  کردی

اسلام آباد(آئی این پی) وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ چین کے بینک نے 70کروڑ ڈالرز جمع کروادیئے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہوگئے ہیں۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لکھا کہ چائنا ڈویلپمنٹ بینک کی جانب سے بھیجے جانے والے 70کروڑ ڈالرز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہوگئے ہیں۔

AlhamdoLilah!

Funds $ 700 million received today by State Bank of Pakistan from China Development Bank. https://t.co/7eLwWkSFgO