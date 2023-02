سیلینا گومز نے انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی خاتون کا ریکارڈ بنانے کے بعد سوشل میڈیا سےکنارہ کشی اختیار کرلی

لاس اینجلس(ویب ڈیسک)امریکی گلوکارہ اور اداکارہ سلینا گومز سوشل میڈیا بلاگنگ سائٹ انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی خاتون اداکارہ بنے کے بعد سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز سلینا گومز انسٹاگرام پر 38 کروڑ 40 لاکھ فالوورز کے ساتھ سب سے زیادہ فالو کی جانے والی خاتون بننے کا اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا سے کنارہ کشی کا اعلان بھی کر دیا۔

گلوکارہ سلینا گومز نے ٹک ٹاک کی لائیو ویڈیو پر مداحوں کو بتایا کہ "میں سوشل میڈیا سے ایک بار پھر وقفہ لے رہی ہوں، یہ ایک پچگانہ چیز ہے لیکن میں اب 30 برس کی ہوگئی ہوں اور اب اس سب کے لیے میں بہت بڑی ہوچکی ہوں۔میں آپ سب لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ لوگوں سےایک بار پھر ملاقات ہوگی، میں ہر چیز سے وقفہ لینے جا رہی ہوں"۔

Selena Gomez announces on TikTok live that she’s taking a break from social media:

“I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30. I’m too old for this.” pic.twitter.com/rJ7WvjOPEA