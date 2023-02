 عمران خان اور مریم نوازکے درمیان ٹوئٹر پر طنزیہ جملوں کا تبادلہ 

لاہور(ڈیلی پاکستاآن لائن) سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹوئٹ کیا کہ ”پی ڈی ایم اور کرپشن کے پیسے پر پلنے والی ایک بگڑی خاتون مریم کے سپریم کورٹ کے ججز پر شرمناک اور سوچے سمجھے حملوں کا واحد ہدف انتخابات سے فرار ہے، اگرچہ یہ آئین کو روند کر ہی حاصل ہو۔سپریم کورٹ آف پاکستان پرحملوں سے یہ گروہ پاکستان میں جنگل کاقانون رائج کرنے کےساتھ وفاق کوشدید نقصان پہنچا رہاہے“

اس ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے عمران خان کو سازشوں کا بادشاہ قرار دے دیا ،

عمران خان کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آپ کی چیخیں غلط نہیں کیوں کہ آپ اپنے گاڈ فادر فیض اور ان کی باقیات کی مدد سے سازشوں کے بادشاہ ہیں۔ فیض اور ان کی باقیات کی سازشوں پر پھلتے پھولتے اور زندہ رہتے ہیں، عمران خان اب آپ دیکھیں گے کہ "بگڑی ہوئی شہزادی" آپ کو کیسے مات دیتی ہے، آپ جیسے گاڈسن اور پیادے غیر متعلقہ ہو جائیں گے۔

ایک اور ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہا آپ کا "چور ڈاکو" کا بیانیہ منہ کے بل گر چکا، آپ 190 ملین پاونڈ (58 ارب) کی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اس کے علاوہ بیوی کے زیورات، توشہ خانہ کی ڈکیتی، رشوت میں 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی وصول کرنے والے پہلے کرپٹ وزیر اعظم ہیں۔

مریم نواز نے مزید کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں، التواءکی بھیک مانگ رہے ہیں جو کہ آپ کے مجرم ہونے کا واضح اعتراف ہے ۔

Oh,how the mighty have fallen!Your squeals are not amiss as you have been the king of conspiracies,thriving & surviving on them with the help of your Godfather Faiz & his vestiges. Now watch the ‘spoilt brat’ checkmate you so Godsons & pawns like you are relegated to irrelevance. https://t.co/TvBnFnk7VL