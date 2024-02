مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:57

اب یہ Robertson کی آبادی آگئی۔واہ! ایک چیز فیکٹری،پہاڑی علاقہ پُر پیچ سڑکیں، مسلسل اُتار چڑھاؤ لیکن دو طرفہ سنگل روڈ A-I۔ سپیڈ لمٹ تو ظاہر ہے کم ہوگئی 40-35-25۔ بائیں جانب Togoraka لیک۔ اب بات ہوجائیموٹر سائیکل گینگ کی۔ تو ویک اینڈ پہ نکلتے ہیں یہاں آسٹریلیا میں یہ گینگ۔ اب اِس روڈ پر بھی یہ لگاتار آگے پیچھے چلے آرہے ہیں۔ اتنی اُتار چڑھاؤ اور پُر پیچ سڑک، خود چُن کر اِدھر آئے ہونگے۔ خطرناک…… پُر پیچ موڑ سے ایسے گذر جائیں دیکھنے والا ڈر کے مارے آنکھیں موند لے۔ اب یہ دائیں بائیں سفید و سیاہ بھُوری گائیں اور اب Albion قصبہ کی آمد ہوئی۔ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ چھوٹا سا ائیرپورٹ۔ ایک جہاز بھی کھڑا پَر تولے ابھی محوِ پرواز ہوگا۔

لو اب موٹروے M-1 پر چڑھ گئے بائیں طرف "Depot" کا ایگزیکٹ اور جناب آگیا Wallongong اور پھر جلد ہی آگے ہم نے جالیا Woonna آبادی کو، جہاں رہتی ہے ڈاکٹر شائستہ اور اُس کا خاوند ڈاکٹر عرفان۔ ڈاکٹر عرفان نو مولود ”اَحد“ کو گود میں لیے بیٹھے، کبھی کبھار ساتھ پڑے ”پالنے“ میں ڈالیں پھر اُٹھالیں۔ یُوں لگے جیسے بچّے کا رونا اُن کے لیے ہے زیرو ٹولرینس۔ نومولود کی مبارکباد دی، اُن کے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر کھانا لگایا گیا۔ کھانا بڑا لذیذ تھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھانا تناول کیا۔

اِس کے بعد شام کے دُھندلکوں میں واپسی ڈال دی۔ اُن پُر پیچ راستوں سے نہیں ذرا کم مسافت کی حامل راہ گذر سے۔ اِس طرح رات گئے گھر پہنچے اور یہ ہماری لمبی اُڑان اختتام پذیر ہوئی۔

فلورائیڈ فیسٹیول

آسٹریلیا کے جنوبی Hemi Sphere کینبرا میں 12 ستمبر سے 11 اکتوبر تک ہر سال”فلورائیڈ“ نامی فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اُس وقت یہاں موسم بہار میں پھُولوں کی حُکمرانی ہوتی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھّی پھُولوں پر بھِنبھناتی پھرتی ہے اِسی طرح کم و بیش 4 لاکھ افراد اِس”فلورائیڈ“ یعنی پھُولوں بھری بارات سے لُطف اندوز ہونے کے لیے ہر سال یہاں آتے ہیں۔ اِن30 دنوں کی سر گزشت کو ہم Connection Pride, Themed Weaks of Stories اور ہارمنی کہہ سکتے ہیں۔ 23 ستمبر سے 27 ستمبر تک Comedy, Live Music, Light Shows اور ڈسک جوکیز شو ہوتے ہیں۔

Moonlit Extravaganza جس میں ٹکٹ لینا ہوگا یہ 6:30 pm بجے شروع ہو کر 10:30pm اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اِس سارے فیسٹیول کا فوکس دوسری جنگ عظیم The Century of the ANZAC Landing At Gallipoli i.e. Symbols of a Nation at war evoked in the form of flowers۔

خوف کا ہتھیار

اگلا الیکشن جیتنے کے لیے خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جولائی 2015ء کے پندرہ روزہ Indian Link کے شمارے میں ”راون لوتھرا“ رقمطراز ہے کہ امریکہ کے 32th پریذیڈنٹ Franklin D. Rooservelt کا قول ہے کہ

"The only thing we have to fear is fear itself"

اور ہاں آسٹریلیا کے پرائم منسٹر "Tony Abbot" نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ

"That Islamic State is "Comming after us" and comming... for every person and every government.

نپولین نے کہا تھا کہ لوگ دو ہتھیاروں سے مُتاثّر ہوتے ہیں۔

"Self interest and fear"

لگتا ہے کہ موجودہ کولیشن گورنمنٹ کا تھنک ٹینک اپنا غور و فکر کر چکا ہے۔ اور اُن کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جسے آبادی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ اُن کی اِسی علاقہ میں کتنی Strength ہے۔ اسی لیے کولیشن گورنمنٹ کا اگلے الیکشن میں زور ”نیشنل سیکیورٹی“ پر ہوگا۔ اِس وقت یہ کولیشن گورنمنٹ 2013ء سے بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)