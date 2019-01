فرحان اختر کا نیا البم "گونج" کی تیاریاں مکمل ،22فروری کوریلیز ہوگا فرحان اختر کا نیا البم "گونج" کی تیاریاں مکمل ،22فروری کوریلیز ہوگا

لاہور (پ ر ) بین الاقوامی طرز کے اداکار، گلوکار، گانوں کے شاعر، فلم ڈائریکٹر فرحان اختر نے اپنی نئی متوقع گانوں کی البم "Echoes" کا نیا ٹریک "Why couldn't it be me" کی تیاریاں مکمل کرلیں، ٹریک 22فروری کو ریلیزکیا جائے گا۔ایکوز فرحان کی زندگی کے تجربات کا حاصل اور انتخاب ہے، جو کہ فرحان کے جذبات، احساسات اور اس کی روح کا اشتراک ہے، 'Why couldn't it be Me'ایک طاقتوراور خوابوں کا سفر ہے، جس میں صرف تکلیفیں ہی نہیں بلکہ درد دل اور احساس شرمندگی بھی شامل ہے، گانے کو تمام اسٹریمنگ پلیٹ فارمز سے ڈاون لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ فرحان کا یہ البم ہر طرح کے میوزک کا امتزاج ہے، جس کی شاعری میں پیار محبت اور تعلقات کو موضوع بنایا گیا ہے، 'Why couln't it be me'کو بڑے پیمانے پر آڈیو البم کی صورت میں ریلیز کیا گیاہے، جس میں فرحان کے اضافی کام کی سمت متعین کی گئی ہے، یا د رہے کہ فرحان کے اس گانے کو صنفی تشددکے خلاف بین الاقوامی مہم (جس میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد) کے 16دنوں کے اندر ریلیز کیا جاچکاہے۔

البم کا سب سے اہم ٹریک وہ گانا ہے جسے اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ "Isn't looking inward but it'جس کا مطلب ہے کہ اندر نہیں دیکھ رہاہے، لیکن یہ تمام بیرونی تشدد کے بارے میں ہے، یعنی تشدد سے نمٹنے کی ضرورت سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ پاکستان میں واقع پشاور میں طالبان نے ایک آرمی اسکول میں 200سے زائد بچوں کو مار کر ایک طوفان کھڑا کردیا تھا، یہ لمحات یقینی طور پر فرحان کے لیے قابل افسوس تھے۔

ان سب واقعات کے بعد فرحان نے ایک ماں سے متعلق ایک آرٹیکل پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ اس واقعے کے دن اس ماں کا چھوٹا بیٹا بیماری کا جھوٹا بہانا بناکر اسکول نہیں گیا جبکہ اس کا بڑا بھائی اسکول گیا اور وہ وہاں اس واقعے میں شہید ہوا، جب میں نے یہ کہانی پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہ خبر چھوٹے بھائی کے لیے کتنی تفکلیف دہ ہوگی اور وہ سوچتا ہوگا کہ اگر اپنے بھائی کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟۔ صرف اسی بات نے مجھے لکھنے پر مجبور کردیا ، اور میں نے لکھا "کیا ہوتا اگر کہ یہ میں ہوتا"جو کہ اس چھوٹے بھائی کا نظریہ ہے۔

یہ غم صرف اس متاثرہ بچے اور اسکی والدہ اوروالد محسوس نہیں کررہے بلکہ پورا خاندان اور معاشرہ محسوس کررہاہے، اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے فرحان کانیا گانا اس کی نہ صرف ترجمانی کرتا ہے کہ بلکہ اس گانے کے ذریعے فرحان دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام دینے کا عزم کیا ہے کہ اب ضرورت ہے اس امرکی کہ تشدد کو ختم کیا جائے اور صنفی تقابل کو بالائے طاق رکھ کر خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنایاجائے۔

بھارت میں ایک بہت کی کامیاب اور بااثر شخصیت ہونے کے باوجود فرحان نے میدان موسیقی میں اپنے زور بازو کو پہلے ہی کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ طویل عرصے سے اپنے اس البم کو ریکارڈ کرنے کے خواہاں تھے۔

ایکوز۔ ایک گہرا ، طاقتور اور متاثر کن ہے، یہ کلاسیکی آواز، اور خود تحریر کردہ مغربی طرز کے گیتوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے، جو کہ بھارت کے کشور کمار اور روی شنکرکے بچپن کی عکاسی کرتا ہے۔

البم سے متعلق بتاتے ہوئے فرحان کا کہنا تھاکہ یہ میری زندگی کی کتاب کا ایک حصہ ہے، اور یہ وہ آواز یں ہیں جو کہ میری تحریر بن کر سامنے آئیں ہیں، ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں ہم سب کا ایک ذاتی سفر ہوتا ہے، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے احساسات اور جذبات کے ذریعے کے دنیا کواپنی جانب راغب کریں ، اور میں یہ پوری ایمانداری سے کہوں گا کہ یہ میری زندگی کے سفر کی کہانی ہے۔

یاد رہے کہ فرحان اقوام متحدہ کے صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کی مہم کے اعزازی سفیر بھی ہیں ، انھوں نے حال ہی میں بھارت میں خواتین کے ریپ اور صنفی امتیاز کے خلاف مردوں کے لیے ایک مہم شروع کی تھی،جو کہ مردوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی اور خطے میں خواتین کے احترام سے متعلق تھی۔

