ورن دھون کی شادی میں شرکت لیکن کرن جوہر کے اس لباس کی قیمت کتنی ہے؟ یقین کرنا مشکل

سورس: twitter/htshowbiz

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی وڈ اداکار ورون دھون اور فیشن ڈیزائنر نتاشا دلال شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور ان کی شادی کی تقریبات میں اداکار ورون دھون کو لانچ کرنے والے ہدایت کار کرن جوہر نے بھی شرکت کی لیکن ان کے زیب تن کیے گئے لباس کی قیمت جان کر یقین کرنا مشکل ہوگیا۔

ورون دھون کی شادی میں شرکت کے لیے آنے والے کرن جوہر نے اس وقت جو سوئٹ شرٹ پہن رکھی تھی اس کی قیمت 72 ہزار 163 بھارتی روپے ہے جبکہ اس شرٹ کے ساتھ انہوں نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اس کی قیمت 80 ہزار بھارتی روپے سے زائد تھی یعنی کرن جوہر نے ورون دھون کی شادی پر جو سوٹ پہنا اس کی مجموعی قیمت ڈیڑھ لاکھ بھارتی روپے سے زائد بنتی ہے۔

#karanjohar leaves for Varun Dhawan's wedding in Alibaug. More updates from the wedding here: https://t.co/J8sjjUeI8t pic.twitter.com/JUaSd0mVxB — HT Entertainment (@htshowbiz) January 24, 2021

اس پرایک صارف نےساتھ ہی بیڈ شیٹ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ ڈریس کے لیے امیزون پر سستی ڈیل کی گئی ۔