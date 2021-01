ورون دھون اور نتاشا کی شادی، مزید تصاویر سامنے آگئیں ورون دھون اور نتاشا کی شادی، مزید تصاویر سامنے آگئیں

سورس: Twitter/@htshowbiz

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار ورون دھون اور فیشن ڈیزائنر نتاشا دلال کی شادی کی تصاویر منظر عام پر آگئی۔

اداکار کی شادی کی تقریبات مہاراشٹرا کے علی باغ کے مینشن ہاؤس میں ہوئی جہاں دونوں نے قریبی رشتے داروں اور فلمی شخصیات کے سامنے پھیرے لیے۔

رپورٹس کے مطابق دونوں نے رات 8 بجے پھیرے لیے اور یوں ان کی پرانی دوستی شادی کے رشتے میں بدل گئی۔

رپورٹس کے مطابق ورون اور ان کے خاندان کے افراد نے منیش ملہوترا کے ڈیزائن کردہ ملبوسات پہنے جبکہ دلہن نے شادی پر خود کے ہی ڈیزائن کردہ عروسی جوڑا زیب تن کیا۔

دونوں کی شادی کی تصاویر بھی منظر عام پر آگئی ہیں جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پھیرے لے رہے ہیں۔

بعد ازاں یہ جوڑی علی باغ کے باہر موجود کیمرا مین اور فوٹو گرافر کے سامنے بھی آئی اور تصاویر کھنچوائیں۔