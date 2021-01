ورون دھون کی شادی لیکن ان کی دلہن نتاشا دراصل کون ہیں؟ وہ باتیں جو شاید آپ کو معلوم نہیں ورون دھون کی شادی لیکن ان کی دلہن نتاشا دراصل کون ہیں؟ وہ باتیں جو شاید آپ کو ...

سورس: Instagram/varundvn

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے مشہور اداکار ورن دھون اپنی بچپن کی دوست نتاشا دلال کیساتھ شادی کے بندھن میں بندھن گئے لیکن دراصل ہونیوالی دلہن کون ہے؟ اس بارے میں تفصیلات سامنے آگئیں۔

نتاشا دلال نے ورون دھون کا دل چرایا ہے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق نتاشا دلال ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، جن کا "نتاشا دلال" نام کا ایک برانڈ بھی ہے۔

Many congratulations to @Varun_dvn and #NatashaDalal - wishing you a life time of happiness and love. #VarunWedsNatasha pic.twitter.com/CJIzhrN1Kl — Youth Express (@YouthExpressIND) January 25, 2021

نتاشا دلال کے والد کا نام راجیش دلال اور ماں کا نام گوری دلال ہے، والد ایک بزنس مین ہیں۔ نتاشا دلال نے اپنی سکول کی تعلیم ممبئی کے بامبے سکاٹش سکول سے مکمل کی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے نیویارک میں فیشن انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا۔

ورون دھون اور نتاشا دلال بچپن میں ایک ہی سکول میں پڑھے ہیں اور تبھی سے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔