ریوڈی جنیرو(آئی این پی)برازیل میں چھوٹے طیارے کے حادثے میں فٹ بال کلب کے صدر لوکس میئارا اور چار کھلاڑی ہلاک ہوگئے ہیں ۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی ریاست ٹوکانٹس میں دو انجن والا بیرون ماڈل کا چھوٹا طیارہ رن وے کے قریب ہی حادثے کا شکار ہو گیا، حادثے میں طیارے میں موجود کوئی بھی شخص جانبر نہیں ہوسکا ۔

A very sad day for Brazilian football ????

4 players from Palmas, along with the club’s president and the pilot passed away in a tragic plane crash. There were no survivors. pic.twitter.com/TLjt0XbpNn