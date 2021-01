یوٹیوب نے معروف پرینک چینل ’لاہوریفائڈ‘ کو بند کردیا، وجہ ایسی کہ یقین نہ آئے

یوٹیوب نے معروف پرینک چینل ’لاہوریفائڈ‘ کو بند کردیا، وجہ ایسی کہ یقین نہ آئے یوٹیوب نے معروف پرینک چینل ’لاہوریفائڈ‘ کو بند کردیا، وجہ ایسی کہ یقین نہ ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوٹیوب انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی پرینک چینل ’لاہوریفائڈ‘ کو معطل کردیا گیا۔

لاہوریفائڈ چینل بند ہونے کے بعد انتظامیہ نے ٹوئٹر پر اپنی محنت کے زیاں پر افسوس کا اظہار کیا اور لکھا کہ’ یہ ہمارے لیے بہت ہی دل شکستگی کا باعث ہے کہ ہم نے تین سال تک محنت کی اور سبسکرائبرز کو ڈیڑھ ملین تک لے کر گئے لیکن ہماری پرانی ویڈیوز پر یوٹیوب کی جانب سے مسلسل کمیونٹی گائڈ لائنز کی خلاف ورزی کا ایشو اٹھایا گیا اور آخر کار چینل معطل کردیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہفتے میں پوری دنیا ہی لٹ گئی ہو۔‘

لاہوریفائڈ انتظامیہ نے یوٹیوب سے اپیل کی کہ ان کی تین سال کی محنت اور جذبے کو دیکھتے ہوئے چینل کی معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔

لاہوریفائڈ کے ٹویٹ پر یوٹیوب انتظامیہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنی شکایت جمع کرائیں جس کے بعد ان کا کیس دیکھا جائے گا۔

All The Community Guidelines Suddenly Appeared on the Channel in quick succession and unfortunately on OLD VIDEOS? This is very unfair for the Original Content creators working for 3 Years! @YouTubeCreators @YouTube — LahoriFied (@LahoriFied) January 25, 2021

دوسری جانب لاہوریفائڈ بند ہونے کے بعد ٹوئٹر پر مداحوں کی جانب سے #reinstateLahorified کے نام سے ایک ہیش ٹیگ بھی شروع کیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ یوٹیوب گوگل کا ذیلی ادارہ ہے لیکن پاکستان میں اس کا کوئی دفتر نہ ہونے کے باعث اکثر صارفین اور کونٹینٹ کریٹرز کو مسائل کے حل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گوگل اور یوٹیوب کی جانب سے اپنے انڈیا کے دفتر سے ہی پاکستان کے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل کے حل میں علاقائی مخاصمت بھی آڑے آجاتی ہے۔