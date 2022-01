بھارت کی سب سے پسندیدہ اداکارہ کا نام سامنے آگیا

ممبئی (آئی این پی) باربی ڈول کترینہ کیف بالی ووڈ انڈسٹری کی نمبر ون اداکارہ قراردیدی گئیں۔

حال ہی میں بھارت کی پسندیدہ اداکاراﺅں کے لئے کی فہرست کے لئے ایک سروے کیا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ ووٹ اداکارہ کترینہ کیف کے نام پر ملے۔اس سروے میں دوسرے نمبر پر اداکارہ دیپیکا پڈوکون رہی ہیں جنہیں 6.8 فیصد پسندیدگی کے ووٹ ملے جبکہ تیسرے نمبر پر اداکارہ پریانکا چوپڑا موجود ہیں۔

Entertainment does not necessarily mean making people giggle and laugh. It's also if you make people feel happy, sad and reflect.

- Deepika Padukone. pic.twitter.com/Pprb5l1O9f