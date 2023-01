پاکستان میری شخصیت کا حصہ ، مجھے اس ملک سے والہانہ محبت ہے ، جمائمہ پاکستان میری شخصیت کا حصہ ، مجھے اس ملک سے والہانہ محبت ہے ، جمائمہ

ملتان (مانیٹرنگ ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ نے جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان میری شخصیت کا حصہ ہے، مجھے اس ملک سے والہانہ انسیت ہے۔جمائمہ فلم ’what love got to do with it‘ کی رائٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ فلم میں بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی اور سجل علی نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اگلے ماہ نمائش کیلئے پیش کی جائے گی۔جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو میں (بقیہ نمبر45صفحہ6پر )

فلم سے متعلق جمائمہ کا کہنا تھاکہ میں ایسی فلم بنانا چاہتی تھی جو پاکستان کی پذیرائی پر مبنی ہو، میں پاکستان کو رنگوں سے بھرے، ایک خوبصورت اور تفریح سے بھرپور جگہ کے طور پر دکھانا چاہتی تھی.انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان میں تھی تو سوچتی تھی کہ مغربی سکرین پر پاکستان کو کس طرح دکھایا جاتا ہے، زیرو ڈارک تھرٹی اور ہوم لینڈ جیسی مغربی فلموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کو منفی دکھایا جاتا ہے، پاکستان کو ایک خوفناک اور تاریک جگہ کے طور پر دکھایا گیا۔ان کا کہنا تھاکہ مجھے موقع ملا میں پاکستان سے متعلق رومانوی اور مزاح سے بھرپور فلم بنا سکوں، اس فلم میں بہترین اداکاروں کو شامل کیا گیا ہے ،جمائمہ کا مزید کہنا تھاکہ میں پاکستان کو اپنے اور آپ جیسا دکھا سکوں اور میں پر امید ہوں یہ فلم پاکستان کے نام میرا ’لو لیٹر‘ ثابت ہوگی، ایسی سرزمین جہاں میں نے ابتدائی زندگی گزاری جہاں 20 سال کی عمر میں آئی اور 10 یعنی 30 سال کی عمر تک وہی رہی۔پاکستان سے محبت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میری شخصیت کا حصہ ہے، مجھے اس ملک سے والہانہ انسیت ہے۔

