34 سالہ بھارتی اداکار نے زہر کھا کر خودکشی کرلی

ممبئی(ویب ڈیسک)بھارت کی تیلگو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک اور خواہشمند بھارتی اداکار سدھیر ورما نے زہرکھا کر خودکشی کر لی ہے۔

خلیج ٹائمز کے مطابق بھارتی اداکار سدھیر ورما نے حیدرآباد میں 18 جنوری کو زہر کھالیا تھا جس کے بعد انہیں مقامی ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ کئی روز زیر علاج رہے۔ بعدازاں سدھیر کو آبائی علاقے وشاکاپٹنم کے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ آج انتقال کر گئے ۔ میڈیارپورٹس کے مطابق اداکار کی خودکشی کی وجوہات سامنے نہیں آسکی، تاہم یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ" وہ اچھے کردار نہ ملنے پر ذہنی تناؤ کا شکار تھے"۔

ٹالی ووڈ سے تعلق رکھنے والے کئی اداکاروں نے سدھیر ورما کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے ۔ اداکار ونکی کڈو مولا نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ "کبھی کبھی سب سے پیاری مسکراہٹ گہرے درد کو چھپا دیتی ہے. ہم کبھی نہیں جانتے کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے. براہ کرم ہمدرد بنیں اور صرف محبت پھیلائیں !! مس یو سدھیر! آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا. آپ کی روح کو سکون ملے۔"

Sometimes the sweetest smiles hide the deepest pain..

We never know what others are going through.. Please be empathetic and spread just love !!

Miss you ra Sudheer ! You shouldn’t have done this.. May ur soul rest in peace ???? pic.twitter.com/Egs7Sh0u3d