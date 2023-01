فواد کی گرفتاری پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل ، عمران خان آج اہم پریس کانفرنس کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم اور چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سینئر پارٹی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری پر پارٹی رہنماوں سے مشاورت مکمل کر لی ہے ، جس کے بعد اہم پریس کانفرنس آج شام 4بجے کریں گے ۔

نجی ٹی وی چینل "جیو نیوز کے مطابق تحریک انصاف نے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے مشاورت مکمل کرلی ہے اور اس حوالے سے عمران خان نے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ہدایت جاری کر دی ہے، دوسری جانب سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عمران خان نے لکھا کہ فواد چودھری کی چیف الیکشن کمشنر کی ایما پر اس طرح سے گرفتاری سے کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ پاکستان بنانا ری پبلک بن چکا ہے جہاں آئین اور قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔

I will be doing media talk 4 pm today. Fawad's arrest on his apt description of the CEC leaves no doubt in anyone's mind that Pak has become a banana republic devoid of rule of law. We must stand up for our fundamental rights now to save Pak's drift towards a point of no return.