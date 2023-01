پولیس فواد چودھری کو لیکر اسلام آبا د روانہ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)لاہور ہائیکورٹ کے حکم کو ہوا میں اُڑا دیا گیا ، پولیس پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو لیکر اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے ۔

نجی ٹی وی چینل "ڈان نیوز "کے مطابق اسلام آباد پولیس کے ہمراہ ایلیٹ فورس کی 14 گاڑیاں فواد چودھری سروسز ہسپتال سے چیک اپ کے بعد اسلام آباد لیکر رونہ ہو گئی ہے،جبکہ کالا شاہ کاکو انٹر چینج پر پی ٹی آئی رہنما فرخ حبیب کی جانب سے پولیس کو فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کرنے سے روکا، فرخ حبیب نے گاڑی کے سامنے آ کر احتجاج کیا اور کہا کہ پولیس عدالتی حکم کے بغیر فواد چودھری کو اسلام آباد نہیں لے جا سکتی ۔

Police taking Fawad ch to Islamabad by set a siding Lahore high court orders. I was only try to remind police about Lahore high court orders but they forcefully taken him to ISB. Seems police obeying orders of some one more power full then courts. pic.twitter.com/A4vuNG6Ryf