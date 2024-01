آسٹریلیا کی سب سے بلند چوٹی پر اُڑان بھرتے ہوئے وہ سُرور ملے گاجسے شاید آپ کبھی بھلا پائیں، تجربہ کار پائلٹ ہر جگہ کی نشاندہی کرتے جائیں گے آسٹریلیا کی سب سے بلند چوٹی پر اُڑان بھرتے ہوئے وہ سُرور ملے گاجسے شاید آپ ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:31

آسٹریلیا کی سب سے بلند چوٹی کی طرف پرواز

اگر آپ آسٹریلیا کی سب سے بلند چوٹی پر اُڑان بھرتے ہوئے اِک گونا گُوں سُرور و کیف جو آپ کو نصیب ہوگا اُسے حاصل کرنے کے مُوڈ میں ہیں تو "Jindabyne" ہوائی اڈہ سے "Hell Fun Scenic Helicopter" میں اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ سوار ہوجائیں۔ یہ آدھ گھنٹے کی فلائٹ ہوگی اور $120 آسٹریلین ڈالر فی کس کرایہ ہوگا۔ اِس کے پائلٹ بڑے ہی تجربہ کار ہیں اور وہ علاقے کی ہر جگہ کی نشاندہی کرتے جائیں گے جو بھی آپ کے نیچے سے گزر رہی ہوگی۔ ہیلی کاپٹر کے ولولہ انگیز سٹارٹ پر جو مزہ آپ کو محسوس ہوگا وہ بھلا آپ کب زندگی بھر بھُلا سکیں گے۔

Snow Makers in Snowy Mountain

عین توقع کے مطابق اِس سال بھی قدرت نے بھرپور سنو فال سردیوں کے پہلے دن سے ہی شروع کردی۔ لیکن پھر اِس کی رفتار کم ہوتے ہوئے میانہ روی پر آ ٹھہری۔ ہم انتظار میں رہے کہ یہ برف باری دوبارہ اپنے جوبن پر آجائے لیکن یہ خواب جب شرمندہ تعبیر ہوتے نہ دیکھا تو پھر ہمارا تکیہ ”اپنے Snow Makers" پر تھا کہ وہ اپنے کام میں جُت جائیں۔

یہ ”ریذیڈنٹ ایکسپرٹ سنو میکر“ "Didy" ہیں جو بتاتے ہیں کہ Snow کس طرح بنائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ یہاں کے Resorts ایک بڑی رقم Snow Making پر صرف کرتے ہیں تاکہ اُن کا کام چلتا رہے۔ پہاڑوں پر در پردہ بظاہر بند دروازوں کے پیچھے کس طرح Snow Makersآپ کے لیے Snow کی ڈشزتیاّر کر کے آپ کی تفریحی مشاغل کو چار چاند لگا نے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سطور میں کھول کر بیان کیے دیتے ہیں۔

یاد رہے کہ دو طرح کی گنزہیں جو اِس Snow Making میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک ہے Air / Water Guns with a head or mixting chamber۔ یہاں بڑے پریشر سے ایک طرف سے ہوا داخل کی جاتی ہے اور ساتھ ہائی پریشر پانی بھی دُوسری طرف سے داخل ہوتا ہے۔ اِن دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے اور اِن کو ایک بڑی ہی بمبار قسم کی طاقت سے ایک سُوراخ سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں یہ مکسچر جب ہوا میں انتہائی برق رفتاری سے نکلتا ہے تو جم جاتا ہے اور سنو کی شکل و صورت دھار لیتا ہے۔

دوسرا طریقہ …… پانی پمپنگ سٹیشنز سے اور ہوا بڑے بڑے کمپریسرزسے لی جاتی ہے۔ لیکن اِس میں بجلی کا بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن اب Fan Guns اور Lances کا استعمال کیا جاتا ہے۔ Fan Guns کے اُوپر ایک آن بورڈ کمپریسر ہوتا ہے جو پانی کو نوزلز کے ذریعے دھکیلتا ہے۔ اِس پانی کا ملاپ فین کے ذریعے سے زور سے دھکیلی ہوئی ہوا سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ مکسچر باہر ہوا میں شُوٹ کر جاتا ہے۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کے ملاپ سے یہ جم جاتا ہے اور سنوکی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

یہ سارا عمل سنو میکرز کا ایک گروہ کرتا ہے جو خود باہر جا کر گیلا ہونے اور سردی کا سامنا کرنے سے بچا رہتا ہے اور اندر بیٹھے بٹھائے …… کافی کی کثیر مقدار نوش جان کر کے اور Cross Words کو حل کرتے وقت گزارتا ہے لیکن سنوہر وقت بھی بنائی نہیں جا سکتی۔ اِس کے لیے موزوں ٹمپریچر کا ہونا لازم و ملزوم ہے اور گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور موسمی App پر وقفہ وقفہ سے نظر رکھنی پڑتی ہے۔ جب باہر کا درجہ حرارت اِس سطح تک پہنچ جائے جو سنو بنانے میں مددگار ثابت ہو۔

یہ سنو میکرز قدرت کے معاونین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ snow making…… ski industry کا ایک بڑا حصّہ بن کر سامنے آیا ہے۔ خاص طور پر جب اِس بات پر بحث و مباحثہ ہوتے رہتے ہیں کہ کرہّ ارض میں گرمی کی شدتّ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اِس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مستقبل میں کچھ ایسے سالوں کا بھی گذر ہوسکتا ہے جب ہم قدرتی سنو فال کو دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے۔ (جاری ہے)

