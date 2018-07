آج ہم انشااللہ اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے :جہانگیرترین 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ آج ( بدھ کو )ہم انشااللہ اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے،عمران خان کی جدوجہد کامیابی میں بدلے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رہنما جہانگیرترین نے کہا کہ انشااللہ عمران خان کی جدوجہد کامیابی میں بدلے گی اور ہم انشااللہ اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے۔جہانگیرترین نے کہا کہ ووٹرز کی موبلائزیشن اہم ہے، ہرٹکٹ ہولڈراورہرورکرپولنگ سٹیشنزمیں ووٹرزکا پہنچنا یقینی بنائے،انصافیو! میں اس آخری کوشش کی ضرورت ہے۔

IK's long struggle against all odds will IA culminate in success tmrw. IA we will win and win an outright majority.The key will be VOTER MOBILISATION.Every tkt holder and every worker must ensure that all PTI voters get to their PS.Come on Insafians we need this final push.