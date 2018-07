پی پی 11 راولپنڈی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ووٹ کاسٹ کیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کردیا ہے ، آرمی چیف کیساتھ ان کی اہلیہ نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔

پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق عام انتخابات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ راولپنڈی میں ووٹ کاسٹ کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ایف جی قائداعظم سیکنڈری سکول چکلالہ پی پی 11 پولنگ سٹیشن نمبر 45 پر ووٹ کاسٹ کیا۔

ہم پاکستان کےخلاف کام کرنے والی دشمن قوتوں کا نشانہ ہیں، ہم نے ان دشمن قوتوں کوناکام بنانے کیلئے طویل سفر طے کیا ہے، آج ہم دشمن قوتوں کو ووٹ کے ذریعے شکست دیں گے۔

پاک فوج کے سپہ سالارنے کہا کہ ہم دشمن قوتوں کو شکست دینے کےلئے متحد اور مضبوط کھڑے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور بلاخوف ووٹ ڈالیں۔

COAS & his Mrs cast vote at Rwp.

“We are target of inimical forces working against Pak. We’ve come a long way in our comprehensive national effort to fail them. We are united & steadfast to defeat them, and ‘TODAY’ through our ‘VOTES’. Please come out & vote undeterred”, COAS. pic.twitter.com/J9DjRVNUAQ