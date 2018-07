پولنگ کا وقت ختم ہوتے ہی پاک فوج نے بڑا اعلان کردیا 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستانی ہم وطنوں کا شکریہ ،دنیا نے مسلح افواج کیلئے آج عوام کی محبت دیکھ لی ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک ٹوئٹ میں میجر جنرل آصف غفور کا عوام کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے عوام کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہناتھا کہ عوام نے بدنیتی پر مبنی ہر قسم کا گھناونا پراپیگنڈا مسترد کردیا ، ہم عوام کی سپورٹ سے ہی مضبوط ہیں ۔ہماری زندگیاں پاکستان اور پاکستانی عوام کیلئے وقف ہیں ۔

Thank you fellow Pakistanis. World has seen your love & respect for Pak Armed Forces & LEAs today. U hv rejected all kinds of malicious propaganda. We are strong because we have your unflinching support. Our lives are dedicated to Pakistan and its People.

????????Pakistan wins again! pic.twitter.com/MGbujoGjZk