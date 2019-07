پاکستانی عوام نے ایک سال پہلے ن لیگ اور پیپلز پارٹی کی ’’مک مکا کی سیاست ‘‘کو مٹی میں دفن کیا:اسد عمر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ایک سال پہلے پاکستانی عوام نے مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کی مک مکا کی سیاست کو مٹی میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا، عمران خان کی قیادت نے اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں اسد عمر نے کہا کہ ایک سال قبل پاکستان کے عوام نے (ن)لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا، بہتر پاکستان کے لئے جدوجہد انتخابات کے جیتنے کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے روبرٹ فراسٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سونے سے پہلے میل جانے کا وعدہ کیا ہے۔

One year back, people of Pakistan voted to bury the politics of muk muka of ppp & pmln. The struggle for a better Pakistan did not end with the winning of the elections. Infact, In the words of robert frost "I have promises to keep and miles to go before i sleep" #YoumEtashakur