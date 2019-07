معروف بھارتی اینکر ارنب گوسوامی پاگل ہوگیا، ویڈیو دیکھ کر آپ بھی صحتیابی کی دعا کریں گے

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں ہندو توا اور مودی کے حامیوں میں سب سے زیادہ مقبول ٹی وی اینکر ارنب گوسوامی کے جارحانہ مزاج سے تو سبھی واقف ہیں لیکن اب ان کا پاگل پن بھی کھل کر سامنے آگیا ہے۔

ہوا کچھ یوں کہ بھارت کے کچھ فنکاروں کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہجومی تشدد پر قابو پانے کیلئے خط لکھا گیا جس میں گئو رکشکوں جیسے انتہا پسندوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان فنکاروں کی جانب سے اپنے اس خط کے بارے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں ارنب گوسوامی خود تو شریک نہ ہوسکے لیکن انہوں نے پاگل پن کی تمام حدیں ہی پار کردیں۔

ریپبلک ٹی وی کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل پر جاری کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح ارنب گوسوامی اس خاتون پربذریعہ فون چلا رہے ہیں جو فون کے دوسری طرف ہے ہی نہیں۔ حبِ مودی میں ارنب گوسوامی نے اپنے سٹوڈیو میں کھڑے ہو کر فون کان کو لگایا اور اس خاتون سے سوالات پوچھنے شروع کردیے جو پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ اپنے روایتی سٹائل سے بھی زیادہ چیختے ہوئے ارنب گوسوامی بار بار مخاطب خاتون (فلم میکر اپارنا سین ) سے کہتے رہے کہ تم مجھے سن سکتی ہو لیکن تمہارے پاس میری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ارنب گوسوامی کی یہ وڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور وہ انڈیا میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔

