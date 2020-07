’ارطغرل‘ نے کینسر کے مریضوں کیلئے مہم کا آغاز کر دیا

View this post on Instagram

Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.⁣ Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. @turkkanserdernegi Hepinize sevgilerimle... Engin Altan DÜZYATAN. This year, for my birthday I started a donation campaign with Turkish Cancer Society. I would like my beloved ones and relatives donate for hope to cancer patients who need support instead of buying presents to me. The campaign will continue until my birthday, 26th July. Please see the campaign link for donation on my profile. I would like to thank in advance to everyone for their support. @turkkanserdernegi Warm Regards, Engin Altan Düzyatan