" یہ جگہ چین کی سلطنت نہیں ہے" امریکہ نے دوٹوک پیغام دے دیا، نیا خطرہ

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین ، چین کی میری ٹائم سلطنت نہیں ہے۔

مائیک پومپیو نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی صاف اور شفاف ہے کہ جنوبی بحیرہ چین ، چین کی میری ٹائم سلطنت نہیں ہے۔ اگر چین عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آزاد قومیں کچھ نہیں کرتیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ اور زیادہ علاقے پر قبضہ کرلے گی۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ چین کے سمندری تنازعات عالمی قوانین کی روشنی میں حل ہونے چاہئیں۔

The United States' policy is crystal clear: The South China Sea is not China’s maritime empire. If Beijing violates international law and free nations do nothing, history shows the CCP will simply take more territory. China Sea disputes must be resolved through international law. pic.twitter.com/H6IXWdxVA9