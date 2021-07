الف انار، ب بکری،پ پتا نہیں (5) الف انار، ب بکری،پ پتا نہیں (5)

یہ بات تو طے ہو چکی کہ زبان کی بنیاد بول چال پہ ہے اور تحریری متن معمولی تبدیلی کے ساتھ اُسی کا ٹرانسکرپٹ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے جملوں کی ساخت کو لیں تو ہندی اور اردو کے ابتدائی ڈھانچے مشترک ہیں اور یہی حال جینا، مرنا، سونا، جاگنا جیسے سادہ افعال کا ہے۔ تاہم، ہندی کے دیوناگری رسم الخط کے مقابلے میں اردو روایتی طور پہ ترمیم شدہ فارسی ابجد میں لکھی جاتی رہی۔ ترمیم اِن معنوں میں کہ چند اضافی علامتوں کے ذریعے ٹ، ڈ، ڑ اور پھ، تھ، ٹھ، چھ، کھ جیسی مخصوص ہندوستانی آوازیں ادا کرنے کی گنجائش پیدا ہوئی۔ قبل ازیں اِس سے ملتا جلتا سلوک فارسی نے عربی کے ساتھ کیا اور چ، گ اور نون غنہ حروفِ ابجد میں شامل ہوئے۔ لسانی ماہرین یہ نشاند ہی بھی کرتے ہیں کہ فارسی ابجد مسلمانوں کے زیر اثر تبدیل ہوئی، جبکہ اِس سے پیشتر عربی رسم الخط بجائے خود تبدیلی کے ایک ہمہ گیر عمل سے گزر چکا تھا۔

تو دنیا میں رسم الخط کی تبدیلی کو کن ملحوظات کے تابع سمجھنا چاہئے؟یہ سوال دلچسپ ہونے کے باوجود صحافیانہ فکر و نظر کے دائرے سے باہر ہے۔ ہاں، اِس بات کو پس ِ پشت نہیں ڈال سکتے کہ تمدنی ارتقا کے نیم ظاہر پہلوؤں کے مراحل کبھی کبھی نامحسوس طور پہ بھی طے ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال میرے دادا کے بھائی لالہ سائیں کی ہے جنہوں نے اپنے واحد بھتیجے، یعنی میرے والد کی بارات میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ معذرت کا سبب لالہ جی کا اُس موقع پہ سیالکوٹ سے لاہور جانے کے لئے تہبند اتار کر ’سُتھن کڑتہ‘ پہننے سے انکار ہے۔ اِس کے برعکس دادا جو گھر سے باہر ریشمی کلاہ زیبِ سر کئے شلوار قمیض اور فراک کوٹ پہنے ہوتے، واپس آتے ہی دھوتی باندھ کر نماز پڑھتے اور کھانا کھا تے۔ پر اِس حلیے میں اپنے کمرے سے باہر کبھی نہ نکلے کہ اُن کے نزدیک یہ بازاری حرکت ہوتی۔ اگلے مرحلے میں اُن کے بیٹے نے گھر پہ پاجامہ اور دفتر میں تھری پیس سُوٹ پہنے اور باقی آل اولاد نے اندر باہر جیِنز اور جیکٹ۔

ایک سے دوسرے رسم الخط کی مسافت اور شلوار قمیض سے کوٹ پتلون اور جینز جیکٹ تک کے سفر میں پینڈُو قسم کی مشابہت ہی نہیں، ایک طے شدہ عادت چھوڑ کر دوسری عادت اپنا لینے کی کہانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی کالج کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہی انگریزی کا تدریسی کام ٹائپ رائٹر پہ کرنے کی عادت ہو ئی اور کوئی دس برس گزرنے پر کاغذ کی بجائے کمپیوٹر اسکرین استعمال کرنے لگا۔ صحافیانہ زندگی میں البتہ اردو جب بھی لکھی ہاتھ میں قلم یا بال پوائنٹ تھا۔ایک روز فراغت کے دوران احساس ہوا کہ ہمارے ڈیسک ٹاپ میں اردو کا ’اِن پیج‘ پروگرام بھی ڈلا ہوا ہے۔ پہلی کوشش میں کسی رہنمائی کے بغیر اندازے سے انگریزی حروفِ تہجی پہ ہاتھ مار مار کر پینتالیس پچاس منٹ میں اردو کا پیرا گراف ٹائپ کر لیا۔ اگلے روز پندرہ منٹ لگے۔ پھر یہ ٹائپنگ اتنی پختہ ہو گئی کہ اِن دنوں قلم ہاتھ میں تھام لوں تو کچھ سوجھتا ہی نہیں۔

یہ اُس آدمی کی ’کیس ہسٹری‘ ہے جس نے تختی لکھ کر کر اردو تحریر سیکھی اور کمپیوٹر نے اُس سے خوشخطی کی مہارت چھین لی۔ اب لیپ ٹاپ کے بغیر تہنیت یا وجیہہ ورطہء تحریر میں نہیں لا سکتا اور کبھی کبھی اپنے نام شاہد کے دندانے الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ یوں ایک پنجابی خاندان کی گاؤں سے شہر کو مراجعت کے عمل میں تہبند اتارنے سے سوٹڈ بوٹڈ ہو جانے کے مراحل کی طرح جملے کی نحوی ترتیب، تلفظّات اور خفتہ ذخیرہء الفاظ کو بلا روک زندہ لفظوں میں بدل دینے کی کارروائی کچھ کچھ عادت پڑنے کی بات بھی ہوتی ہے۔ زبان بھی عادات کا مجموعہ ہوتی ہے اور ہماری اردو لفظیات کے بیشتر چشمے اُن سرزمینوں میں پھوٹے جہاں سے مسلمان پچھلے بارہ سو برس میں لسانی و تمدنی ذخائر کا زادِ راہ اٹھائے وقفے وقفے سے اُس برصغیر میں وارد ہوتے رہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ’میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔‘ پھر عروسِ اردو نے، جس کا چہرا ہندی اور لباس فارسی و عربی تھا، برطانوی دَور میں انگریزی زیورات پہننے سے بھی انکار نہ کیا۔

آزادی کا سورج طلوع ہونے پر پاکستان میں نشری ابلاغ کے اداروں، اردو اخباروں اور نصابی کتب کے مرتبین نے لفظیات کے چناؤ میں اُن لسانی وسیلوں کوترجیح دی جن سے ربط و تعلق ہماری نئی قومی پہچان کے لئے تقویت بخش تھا۔ اِس چکاچوند میں ہم یہ بھول گئے کہ اِس سے پہلے انگریزی کے زیر اثر اردو اور مقامی زبانوں میں جن الفاظ و تراکیب کا اضافہ ہوا اُن میں سے کئی ایک اصلی شکل میں عوامی شعور و تخیل کا لازمہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لالٹین، ڈبل روٹی، اشٹام، بارہ انچ کے پیمانے کے لئے فُٹا اور فوجداری قانون کی دفعہ ایک سو چوالیس کی جگہ ’چُتالی لگ گئی اے‘ جیسے متبادلات کے لئے عوام کا لسانی اجتہاد اپنی مثال آپ ہے۔ اِن میں عمومی زندگی کے علاوہ تعلیمی، تجارتی اور حکومتی امور، خاص طور پہ فوجی جیون سے جڑے ہوئے الفاظ زیادہ لطف دے جاتے ہیں۔ جیسے سرد موسم میں گریٹ کوٹ کے لئے برانڈی کا لفظ، بندوق کی نالی صاف کرنے والے ’پُل تھرو‘ کی بجائے پھُلترو اور ٹرن آؤٹ کی جگہ ترنوٹ اور ترنوٹی۔ جنگی بوٹوں کے لئے رائج ایک پوٹھوہاری اصطلاح تھی ’گوڈیمئر بوٹ‘۔ اِس کا سبب سپاہی کے بھرتی ہونے پر جوتے جرابیں ’ایشو‘ کرنے والے افسر کے یہ الفاظ ہوتے:

These socks are good for six months each and the pair of shoes should last one God-damn year

1942ء میں انڈین آرمی کی گیارہویں سکھ رجمنٹ کے کمیشن یافتہ ہمارے بی بی سی کے سب سے سینئر ساتھی میجر یاور عباس اپنے کمانڈنٹ اور اُن کی اہلیہ کی اردو دانی کا احوال سُنایا کرتے ہیں۔ یہ انگریز کرنل صاحب چائے کے لئے چولہے پہ چڑھائی گئی کیتلی کو ’کھولٹا پانی‘ کہنے پہ مصر تھے، جبکہ میم صاحب نے رائے دی کہ اِسے ’ابلٹا پانی‘ کہنا چاہئے۔ آخر کار خانساماں کو طلب کر کے دونوں موقف اُس کے سامنے رکھے گئے اور فیصلہ پوچھا گیا۔ خانساماں نے کہا: ”سر، ہمیں تو پتا نہیں یہ کھولتا پانی اور ابلتا پانی کیا ہوتا ہے، ہم تو اِسے بوائلنگ واٹر کہتے ہیں۔“ یہ قصہ تھا دوسری جنگِ عظیم کے دنوں کا،چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یلغار لسانی قومیتوں کو زیر و زبر کرنے کا رجحان رکھتی ہے، اِس لئے رواں صدی میں موٹر کاروں اور ہوائی جہازوں سے لے کر ہمارے لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون نئی اصطلاحات کی ایک ہی بین الاقوامی زبان بولتے سنائی دیتے ہیں۔

اب آپ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کالم نگار نے اردو کے لئے رومن رسم الخط کے سوال پر ایک لارجر بنچ تشکیل دینے کا جو ’جھاکا‘ دیا تھا اُس کا فیصلہ کب آ رہا ہے۔ تو، قارئین ِ کرام، خاطر جمع رکھیے۔انگریز کرنیل کے خانساماں کی طرح ہماری عدالت بھی اپنا فیصلہ ہر حال میں دے گی۔ البتہ زیر سماعت معاملے میں قانون اور حقائق دونوں سے وابستہ نزاکتوں کے پیشِ نظر ججوں کو فیصلہ مرتب کرنے میں معمول کے مقدمات سے زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ بہرحال آئندہ اتوار فیصلہ سنا دیا جائے گا، خواہ وہ شارٹ آرڈر کیوں نہ ہو، جس کے جواز کی تفصیلات مزید تاخیر سے آشکار کی جاتی ہیں۔ (جاری ہے)