نور مقدم قتل کیس، ملزم ظاہر جعفر کے والدین بھی گرفتار، بڑی وجہ سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی پولیس نے سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے قتل کے کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور گھریلو ملازمین کوبھی گرفتار کر لیا ۔

تفصیلات کے مطابق ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کے والد ذاکر جعفر، والدہ عصمت آدم جی، ملازمین افتخار اور جمیل سمیت متعدد افراد کو شواہد چھپانے اور جرم میں اعانت کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔

دوسری جانب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ تھراپی ورکس نامی ادارے جس سے ملزم وابستہ رہے اسے سیل کرنے کے آرڈرز جاری کردیئے گئے ہیں جبکہ ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو بھی گرفتا ر کر لیا گیا ہے۔

Sealing orders of Therapyworks issued. Parents of Murderer Zahir Jaffar also arrested