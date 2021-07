’شاباش میرے بچو ووٹ چوری نہ ہونے دینا‘،مریم نواز کا کا رکنا ن کے نام اہم پیغام سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے موقع پر پولنگ کے دوران کارکنان کو ووٹ چوری پر نظر رکھنے کی ہدایت کردی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں مریم نواز نے کا رکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ’ شاباش میر ے بچوووٹ چوری نہ ہونے دینا‘، جان لڑا دینا مگر عوام کی امانت پر ڈاکہ نہ ڈالنے دینا۔

ایک اور پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ کنٹرول روم اور حلقوں میں موجود ن لیگ کی ٹیموں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔

Yes I am connected to the control room and also on ground PMLN teams in every constituency. https://t.co/Nt7BcDV93f