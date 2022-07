خواتین اپنا سیاسی کردار سمجھ چکی ہیں :ثمینہ پیرزادہ 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر اداکارہ ثمینہ پیرزادہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی خواتین اپنا سیاسی کردار بخوبی سمجھ چکی ہیں جس پر میں انہیں شاباش دیتی ہوں۔

تفصیلات کے مطابق لالی ووڈاداکارہ ثمینہ پیرزادہ سیاست اور ملکی صورتحال پر اپنا اظہار خیال کرتی رہتی ہیں لیکن اس بار انہوں نے پاکستانی خواتین کی ہمت اور جرأت کو سراہتے ہوئے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ "پاکستان کی خواتین اپنا سیاسی کردار بخوبی سمجھ چکی ہیں اسی لئے اب فرنٹ لائن میں نظر آ رہی ہیں۔ جس پر انہیں شاباش دیتی ہیں۔"

پاکستان کی خواتین اپنا سیاسی کردار بخوبی سمجھ چکی ہیں اسی لئی اب فرنٹ لائن میں نظر آ رہی ہیں ۔شاباش۔ More power to our Women