ایلون مسک نے گوگل کے شریک بانی سرگئی برن کی اہلیہ سے رومانوی تعلقات کی تردید کردی

نیویارک (ویب ڈیسک) ایلون مسک نے گوگل کے شریک بانی سرگئی برن کی اہلیہ نکول شاناہان سے تعلق کی رپورٹس کو مسترد کردیا ہے اور کہا کہ ایسی افواہیں بے بنیاد ہیں۔

جیو نیوز کے مطابق وال سٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ٹیسلا کے بانی اور نکول شاناہان کا مبینہ افیئر گزشتہ سال کے آخر میں چلا تھا جس کے بعد سرگئی برن نے ایلون مسک سے دوستی ختم کردی تھی۔

اب ان افواہوں پر ایلون مسک نے کہا یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے، وہ اب بھی سرگئی برن کے دوست ہیں اور ہم دونوں نے گزشتہ رات اکٹھے پارٹی کی تھی۔

وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ایلون مسک سے اہلیہ کے تعلق کے بعد سرگئی برن نے 2022 کے شروع میں طلاق کے لیے درخواست دائر کی جبکہ ایلون مسک سے برسوں پرانی دوستی ختم کردی تھی۔

اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ 'میں نکول سے 3 سال میں صرف 2 بار ملا، دونوں بار ارگرد متعدد افراد تھے، کچھ بھی رومانوی نہیں تھا'۔

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.