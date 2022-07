گال ٹیسٹ: پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری، سلمان آغا کی ففٹی

کولمبو (ویب ڈیسک) گال ٹیسٹ کے دوسرے روز سری لنکا کے 378 رنز کے جواب میں پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور گرین کیپس نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنا لیے ہیں۔

پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز امام الحق اور عبد اللہ شفیق نے کیا لیکن عبد اللہ شفیق پہلے ہی اننگز میں بغیر کسی کوئی رن بنائے تیسری گیند پر آؤٹ ہو گئے جبکہ بابر اعظم بھی 16 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ امام الحق 32 اور محمد رضوان اور فواد عالم 24، 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، محمد نواز 12 رنز کے مہمان ثابت ہوئے تاہم دوسرا ٹیسٹ کھیلنے والے سلمان علی آغا نے لنکن بولرز کے سامنے مزاحمت جاری رکھی اور اپنی پہلی ٹیسٹ ففٹی مکمل کی، وہ 54 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔

Classy knock under pressure ????@SalmanAliAgha1 brings up his maiden half-century in Tests ????#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/7knzbR56ik