تلنگانہ کی گورنر نے فضائی سفر کے دوران ایک مسافر کی جان بچا لی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی ریاست تلنگانہ کی گورنر نے، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، فضائی سفر کے دوران اچانک بیمار پڑ جانے والے ایک مسافر کی جان بچا لی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق گورنر تاملسائی سندر ارجن بھارت کی فضائی کمپنی ’انڈی گو‘ کی دہلی سے حیدرآباد جانے والی پرواز میں سوار تھیں ، جس میں آئی پی ایس آفیسر کرپانند رپاٹھی اوجیلا بھی سوار تھے، جو ایڈیشنل ڈائریکٹرجنرل آف پولیس کے عہدے پر فائز ہیں۔

دوران سفر کرپانند ترپاٹھی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی جس پر عملے کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگر جہاز میں کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو وہ مدد کے لیے آگے آئے۔ یہ اعلان سن کر ڈاکٹر تاملسائی اٹھیں اور کرپانند ترپاٹھی کو طبی امداد دی۔ ڈاکٹر تاملسائی نے علامات کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ کرپانند کو ڈینگی بخار ہے۔ جب حیدر آباد میں پرواز کے لینڈ کرنے پر کرپانند کو ہسپتال پہنچایا گیا اور ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی۔ اس وقت کرپانند ترپاٹھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔

Today I have onboarded with @DrTamilisaiGuv and she treated a patient who fell ill on Air on Delhi-Hyd bound flight. @IndiGo6E @TelanganaCMO @bandisanjay_bjp @BJP4India @TV9Telugu @V6News pic.twitter.com/WY6Q31Eptn