پاکستان پہنچنے والی بھارتی خاتون ’انجو ‘نے واہگہ بارڈر پربنائی گئی ویڈیو شیئرکردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پہنچنے والی بھارتی راجستھان سے تعلق رکھنے والی پہلے سے شادی شدہ بھارتی خاتون ’انجو ‘نے واہگہ بارڈر پربنائی گئی ویڈیو شیئرکردی ، وہ دیربالا کے نصراللہ سے فیس بک پردوستی کے بعد پاکستان پہنچی تھی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے شمالی علاقے دیر بالا کے رہائشی نصراللہ کی محبت میں پاکستان پہنچنے والی انجو نے امرتسر شہر میں بھارتی سرحد عبور کی۔نصراللہ سے 2019 فیس بک پر دوستی کے بعد پاکستان آنے والی انجواپنے شوہر کو بتا کرآئی تھی کہ وہ جے پور جارہی ہے۔ انجو نے اروند سے شادی کیلئے عیسائیت قبول کی تھی۔

تازہ وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتاہے کہ انجو واہگہ بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئی تھیں، یہ مختصر ویڈیو انجو نے خود بنائی تھی جس میں وہ دکھا رہی تھیں کہ یہ پاکستان ہے اور وہ بھارت ہے ۔واضح رہے کہ انجو ویزہ لیکر پاکستان پہنچی تھی۔

A married woman from Rajasthan travelled to Pakistan to meet her rumored FB lover. She had left home on the pretext of going to Jaipur for a few days. Is it another case like Seema Haider? Watch to know more.#India #Pakistan #LoveStory #Rajasthan #Woman pic.twitter.com/Z4zd4sFqT4