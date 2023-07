وسیم اکرم بھی لاہور کی نہر میں شلوار میں ہوا بھر کر نہاتے تھے، ایک ویڈیو نے کرکٹر کو ماضی یاد دلا دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں شلوار میں ہوا بھر کر پانی میں تیرنا بہت عام سی بات ہے ،پورے پنجاب کی تمام نہروں میں لوگ اسی طریقے سے نہاتے ہیں تاہم اگر یہ طریقہ غیر ملکی لوگ دیکھیں تو یقیناان کے لیے تعجب کی بات ہو گی ۔ایسی ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک لڑکا دوسرے دیس میں سوئمنگ پول چھلانگ مارنے سے پہلے اپنی شلوار میں ہوا بھرتا ہے پھر سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا کر بغیر ہاتھ پاوں مارے خود بخود تیرنا شروع کردیتا ہے۔اس دوران لڑکے کی اس حرکت پر ارد گرد کھڑے لوگ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں ۔ اس ویڈیو نے وسیم اکرم کو بھی ان کا ماضی یاد دلا دیا اور انہوں نے بتا یا کہ میں لاہور کی نہر میں باقاعدگی سے شلوار میں ہوا بھر کر ایسے ہی نہاتا تھا ۔

Hahahaha ???? I use to do this regularly in Lahore canal . Who else had fun doing this ? https://t.co/NGjhFKEgWg