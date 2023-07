بھارت سےآئی انجو کا سابق شوہر دوران انٹرویو آبدیدہ ہوگیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت سے آکر نصر اللہ نامی پاکستانی لڑکے سے شادی کرنیوالی انجو کا سابق شوہرانٹرویو کے دوران آبدیدہ ہوگیا ۔

بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انجو کے شوہر اروندر کمار نے کہا کہ انجو اسے سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، انجو نے جانے سے پہلے بتایا کہ وہ جے پور میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے، مجھے کل رات وائس کال میں بیوی نے کہا کہ میں لاہور میں ہوں، مجھےنہیں معلوم وہ لاہور کیوں گئی، ویزہ اور دیگر سامان کیسے حاصل کیا۔انہوں نے کہا کہ انجو نے دو تین روز میں واپس آنے کی یقین دہانی کروائی جس کی وجہ سے میں نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروائی وہ مجھے بتائے بنا کہیں گئی، یہ دھوکا ہے، بیوی کے واپس آنے پر بچےاس کے ساتھ رہنے نہ رہنےکا فیصلہ کریں گے، انجو کے والدین کو بلاکر ہم مل کرفیصلہ کریں گے کہ مزیدکیا اقدامات کیےجائیں، حکومت سے اپیل ہے کہ اس کے پاس تمام قانونی دستاویزات ہیں تو واپس آنے دیا جائے۔ اس دوران اروند جذباتی ہوگئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

#WATCH | Bhiwadi, Rajasthan | Arvind Kumar, husband of Anju, who travelled to Pakistan, says "Before leaving, my wife told me that she is visiting one of her friends in Jaipur. I got a voice call last night, she said that I am in Lahore. I have no idea why has she gone to Lahore… pic.twitter.com/DT7rH7Ddwo