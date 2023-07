سانحہ منی پور ،جیا بچن نے بھی مودی سرکار کو کھری کھری سنادیں

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ اور سیاستدان جیا بچن نے منی پور سانحے پر بھارتی حکومت کی طرف سے خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اس افسوسناک سانحہ پر گفتگو جاری ہے جبکہ حکومت اس معاملے پر ٹس سے مس نہیں ہورہی۔جیا بچن نے حادثے کی اندوہناک ویڈیوز پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ ان میں پورے کلپ کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اور انہیں بہت شرم محسوس ہوئی۔ان کا کہنا تھا کہ اتنے بہیمانہ واقعہ اور خراب صورتحال کے باوجود سرکاری حکام کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

#WATCH | "What more can I say that Manipur is being discussed internationally but not in our country... It is a matter of shame," says Samajwadi Party MP Jaya Bachchan in Parliament. pic.twitter.com/aFVoD11sJY