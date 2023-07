پنجاب پولیس نے ہیلمٹ آگاہ مہم کے طور پر نسیم شاہ کے تیز باونسر کی ویڈیو شئیر کردی

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب پولیس نے ہیلمٹ سے متعلق آگاہی کےلیے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے باؤنسر کی ویڈیو شیئر کردی۔پنجاب پولیس نے پاکستان اور سری لنکا ٹیسٹ سیریز میں نسیم شاہ کے باؤنسر کی ویڈیو اپنے آفیشل پیج پر شیئر کی اور لکھا ’دیکھا ہیلمٹ آپ کو بچاسکتا ہے‘۔

کولمبو ٹیسٹ کے پہلے دن نسیم شاہ کا باؤنسر سری لنکن بیٹسمین کے سر پر جا لگا، لیکن ہیلمٹ کی وجہ سے اسیتھا فرنینڈو کی بچت ہوگئی۔پنجاب پولیس نے یہ شارٹ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بطور پیغام استعمال کرلیا ، ساتھ لکھا ہیلمٹ پہنیں جان بچائیں۔

"Is it the shoulder, or the helmet? Thanks God, its the helmet."

ہیلمٹ! آپ کی زندگی اور خوشیوں کا محافظ۔ ہیلمٹ پہنیں، محفوظ رہیں۔#PunjabPolice #HelmetSavesLife #Helmet #Safety

Video Courtesy: @PTVSp0rts pic.twitter.com/opzUTImSHw