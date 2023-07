انجو ہمارے لیےمرگئی، شوہر اور بچوں کا مستقبل تباہ کرگئی ، بھارت سے آئی خاتون کے والد کا انٹرویو

گوالیار(ڈیلی پاکستان آن لائن)فیس بک پر دوستی کر کے 22 جولائی کو لاہور کے واہگہ بارڈر کے راستے پاکستانی نوجوان نصر اللہ سے ملنے پہنچنے والی لڑکی انجو کے والد کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے مر گئی ہے۔ خیبر پختوانخوا کے ضلع اپر دیر میں اسلام قبول کرنے کے بعد انجو(جن کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے) نے نصر اللہ سے نکاح کرلیا ہے۔ایک انٹرویو میں انجو (فاطمہ) کے والد گایا پرساد تھامس کا کہنا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنے دو بچوں اور شوہر کو پیچھے چھوڑ کر بھاگی ہے، اس نے تو اپنے بچوں تک کا نہیں سوچا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ’اگر انجو کو یہی کرنا تھا تو پہلے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لیتی۔ اب وہ ہمارے لیے مر گئی،گایا پرساد تھامس کاکہنا تھا کہ وہ بھارتی حکومت سے بیٹی کو واپس لانے کی اپیل بھی نہیں کریں گے۔ان کا کہنا تھا کہ ’اس کے بچوں کا کیا ہو گا، شوہر کا کیا ہو گا؟ اس کی 13 برس کی بیٹی اور پانچ برس کے بیٹے کا کیا ہو گا؟ اس نے اپنے بچوں کا اور شوہر کا مستقبل برباد کر دیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق انجو (فاطمہ) کے والد مدھیہ پردیش کے ضلع گوالیار میں رہائش پذیر ہیں۔

#MadhyaPradesh: "Let her die there", says #Anju's father Gaya Prasad Thomas. He also said that he doesn't want to keep any relation with her after she converted to Islam and married her Pakistani friend #Nasrullah #Gwalior #AnjuinPakistan pic.twitter.com/8LeyvtkPsw